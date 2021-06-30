حرب البوسنة.. حكم جديد على اثنين من مساعدي ميلوشيفيتش

2021/06/30 | 21:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر القضاء الدولي للنظر في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب خلال النزاعات في يوغوسلافيا السابقة مطلع التسعينيات، حكمه، الأربعاء، على اثنين من مسؤولي الأمن الداخلي الصرب بعد تبرئتهما في 2013.

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