في أقدم حزب سياسي في البلاد / تجديد شباب قيادة الحزب الشيوعي النمساوي - رشيد غويلب

2021/06/30 | 21:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#رشيد_غويلب في أيام 11 – 13 حزيران 2021، وتحت شعار “ما العمل!” انعقد المؤتمر الـ 38 للحزب الشيوعي النمساوي في حي ليزنغ في العاصمة فيينا.



وناقش 130 مندوباً مستقبل الحزب.



وبعد 15 عامًا، لم يرشح الرفيق ميركو ميسنر ثانية لمهمة المتحدث الاتحادي للحزب (سكرتير اللجنة المركزية)، وتم انتخاب قيادة مصغرة جديدة للحزب، مكونة من 28 عضوا انتخبت مجلس متحدثين جديد (مكتب سياسي)، وبهذا تولى الشبيبة قيادة أقدم حزب سياسي في النمس ......





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