الإعمار: مشروع محطة معالجة قضاء الهندية يخدم نحو 60 ألف نسمة

2021/06/30 | 22:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الأربعاء، عن نسبة الإنجاز لمشروع محطة معالجة قضاء الهندية في محافظة كربلاء المقدسة، فيما أشارت إلى أنه يخدم نحو 60 ألف نسمة.

وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنها "أنجزت 85 % من اعمال مشروع محطة معالجة قضاء الهندية في محافظة كربلاء المقدسة، عن طريق المديرية العامة للمجاري أحد تشكيلات الوزارة".

وأضاف البيان، أن "المشروع يقع شرق محافظة كربلاء بمساحة تبلغ (75) دونماً ويخدم ما يقارب 60 الف نسمة"، لافتا الى أن "للمشروع دورا كبيرا في الحفاظ على البيئة والمسطحات المائية من التلوث، حيث يتم تصريف المياه المعالجة والصالحة للسقي الزراعي الى هور منصور ويسهم في انتاج الاسمدة العضوية".

وأشار إلى أن "الاعمال مستمرة بصب المماشي وتشجير الموقع واعمال طلاء الايبوكسي للاحواض، فضلاً عن تنصيب اعمدة الإنارة داخل المشروع".

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