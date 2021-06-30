تفاصيل جديدة تخص الأراضي السكنية التي أعلن عنها الكاظمي

2021/06/30 | 22:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الإعمار والإسكان، اليوم الأربعاء، قرب انطلاق التسجيل الإلكتروني على الأراضي السكنية التي أعلن عنها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقال مدير عام الإسكان في الوزارة حيدر الميالي في حديث صحفي، إن “وزارة الاعمار والاسكان لديها خطط طموحة في موضوع السكن وتوجد دراسة دقيقة ورصد للحاجة في مختلف محافظات البلاد ويجري التنسيق مع المحافظين والدوائر البلدية لتخصيص الأراضي وهنالك مبادرات لتنفيذ دور واطئة الكلفة وكذلك سيكون موضوع السكن حاضرا في كل الاتفاقيات الدولية لاسيما الاتفاقية العراقية- المصرية التي تمت في القمة الثلاثية الأخيرة في بغداد”.

وأضاف الميالي، أن “الحكومة تسعى جاهدة لتوفير الأموال وكذلك لحل أزمة السكن من خلال توفير الأراضي المخدومة للمدن الجديدة”، مشيراً إلى “أننا على وشك إطلاق حملة التسجيل على هذه الأراضي بعد أن وضعت اللبنات الأساسية وجرت المصادقة على التصاميم، فموعد إطلاق التسجيل الالكتروني على الأراضي السكنية بات قريباً”.

وتابع الميالي أن “الأراضي التي ستوزع ستكون مخدومة وستشمل كل الشرائح الاجتماعية من دون استثناء، ولذلك سوف تصل إلى الأكثر استحقاقا ونأمل أن تسهم في معالجة أزمة السكن”.

وأعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في وقت سابق عن وضع خطة لتوزيع 500 ألف قطعة أرض على المواطنين.

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