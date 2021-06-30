ربع نهائي بطولة المفاجات ينطلق الجمعة

2021/06/30 | 22:07 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / تنطلق مساء يوم الجمعة مباريات الدور ربع نهائي بطولة المفاجات /كاس الامم الاوربية / يورو2020.ويلتقي في الساعة السابعة مساء بتوقيت بغداد منتخبي سويسرا واسبانيا على ملعب غاز بروم في مدينة سان بيترسبرغ الروسية.وتمكن المنتخب السويسري من تفجير مفاجاة كبيرة باقصائه ابطال العالم المنتخب الفرنسي بفارق الضربات الترجيحية 5-4 بعد انتهاء الوقتين الاصلي والاضافي بالتعادل الايجابي بثلاثة اهداف لكل منهما.واقصى المنتخب الاسباني نظيره الكرواتي وصيف ابطال العالم بمباراة كبيرة بخماسية لهدفين بعد ان انتهى الوقت الاصلي بالتعادل الايجابي بثلاثة اهداف لكل منهما .وسجل المنتخب الاسباني هدفي الفوز بالوقت الاضافي.وفي الساعة العاشرة من نفس اليوم يلتقي منتخبا بلجيكا وايطاليا على ملعب اليانز ايرنا في مدينة ميونخ الالمانية.وتمكن المنتخب البلجيكي في الدور ثمن نهائي من اقصاء ابطال اوربا المنتخب البرتغالي بهدف نظيف دون رد.بينما اقصى المنتخب الايطالي المنتخب النمساوي بهدفين لهدف./انتهى3

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