بالوثيقة.. قرار من مجلس الخدمة الاتحادي بشأن الثلاثة الأوائل - عاجل

2021/06/30 | 22:08 - المصدر: بغداد اليوم

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⭕ #بالوثيقة || مجلس الخدمة الاتحادي يوافق على طلب رئيس لجنة الخدمات النيابية الدكتور وليد السهلاني بتعيين الثلاثة الاوائل المشمولين بأحكام القانون ٢٧ لسنة ٢٠١٧

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