2021/06/30 | 22:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

وضعت لجنة الشباب والرياضة النيابية، الأربعاء، اللمسات الأخيرة على مقترح الأندية الرياضية.

وقال المكتب الإعلامي لرئاسة مجلس النواب في بيان حصلت (بغداد اليوم) على نسخة منه ان "لجنة الشباب والرياضةعقدت اجتماعا برئاسة النائب عباس عليوي رئيس اللجنة وحضور اعضائها اليوم الاربعاء لوضع اللمسات الاخيرة على مقترح قانون الاندية الرياضية".

وأضاف البيان ان "اللجنة استمعت خلال الاجتماع الذي عقد في القاعة الدستورية بمجلس النواب وحضره عددا من السيدات والسادة اعضاء لجان نيابية مختلفة بالاضافة الى المدير التنفيذي للجنة الاولمبية السيد جزائر السهلاني ، الى الملاحظات والمقترحات المقدمة من قبل اعضاء مجلس النواب بشأن مقترح القانون" .

وبينت اللجنة انه "بناءا على المقترحات المقدمة ، جرى حذف الفقرة الثانية من المادة (٢٥) من مقترح القانون ، علاوة على اجراء بعض التعديلات الاخرى والتي تنسجم مع ما تم طرحه في اجتماع اليوم ، والذي جاء بعد توصية من رئاسة مجلس النواب في جلسة امس الثلاثاء بضرورة حسم المواد المختلف عليها قبل الشروع بالتصويت على القانون".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لجنة نيابية تضع اللمسات الأخيرة على قانون خاص بها) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لجنة نيابية تضع اللمسات الأخيرة على قانون خاص بها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).