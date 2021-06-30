برلمان بلجيكا يدعو العراق لمحاسبة الدواعش ومنهم

2021/06/30 | 22:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – متابعة

أقرت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الفيدرالي البلجيكي، اليوم الاربعاء، مشروع قرار ينص على الاعتراف بالمذابح التي ارتكبها تنظيم داعش الارهابي ضد الأقلية الايزيدية شمالي العراق منذ عام 2014.

ويدعو النص السلطات العراقية إلى ملاحقة ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب تلك الجرائم، بمن فيهم المقاتلون البلجيك الذين كانوا ضمن صفوف التنظيم الارهابي خلال هذه السنوات.

كما يؤكد النص على ضرورة أن تضطلع الحكومة البلجيكية بدورها في مساعدة الناجين من المذابح خاصة المتواجدين منهم في مخيمات إيواء في العراق.

ويعتبر هذا القرار الثالث من نوعه الذي يقره البرلمان الفيدرالي البلجيكي، بعد قرارين أحدهما يتعلق بأقلية الروهينغا في ميانمار، والأيغور في الصين.

هذا ومن المقرر أن يُبحث مصير المقاتلين الأجانب، خاصة البلجيكيين، وعائلاتهم في العراق خلال لقاء يجمع بين رئيس الوزراء البلجيكي الكسندر دو كروو ونظيره العراقي مصطفى الكاظمي، الذي يزور بروكسل اليوم وغداً.

وكانت عدة هيئات ومنظمات دولية قد أصدرت عدة تقارير حول جرائم داعش ضد الإيزيديين في العراق، آخرها تقرير صدر في آيار/مايو 2021 عن الأمم المتحدة، مما “لا يدع مجالاً للشك بأن ما تم ضدهم يرقى إلى جرائم الإبادة الجماعية”، وفق مصدر بلجيكي.

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