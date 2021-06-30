2021/06/30 | 22:21 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت محافظة صلاح الدين، عن تعطيل الدوام الرسمي في الدوائر الحكومية، يوم غد الخميس، بسبب أرتفاع درجات الحرارة.

وقال جمال عكاب مدير أعلام محافظة صلاح الدين لـ PUKmedia: أن أرتفاع درجات الحرارة في عموم محافظة صلاح الدين أثر على الحركة الطبيعية للمواطنين وحرصا على أرواحهم قرر محافظ صلاح الدين تعطيل الدوام الرسمي في جميع دوائر المحافظة.

وأضاف: أن درجات الحرارة سجلت ارتفاعا كبيرا ووصلت الى 50 درجة مئوية ونتوقع ارتفاعاً أكثر في الأيام المقبلة.

PUKmedia/عمر اواره

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظة صلاح الدين تعلن تعطيل الدوام ) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظة صلاح الدين تعلن تعطيل الدوام ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).