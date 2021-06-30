العشائر العربية في صلاح الدين تشيد بدور البيشمركة

2021/06/30 | 22:21 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد احد شيوخ العشائر في محافظة صلاح الدين اهمية دور قوات البيشمركة في الدفاع عن المواطنين.

وقال الشيخ أحمد أبراهيم العبدالله شيخ فخد البو عثمان العبدالله في صلاح الدين، أن قوات البيشمركة ساهمت بشكل كبير في دحر تنظيم داعش الارهابي وانقاذ المواطنين الابرياء عند وقوع بعض مناطق المحافظة تحت تهديد الارهابيين.

وقال العبدالله في تصريح لـ PUKmedia: ان المساعدات التي قدمتها حكومة اقليم كوردستان أثناء نزوحنا من مناطقنا بعد سقوطها بيد تنظيم داعش أكبر بكثير من مساعدات الحكومة الاتحادية التي لم تقدم لنا أي شي يذكر ولم تلتفت لنا مثل حكومة الأقليم.

وأضاف: أن قوات البيشمركة هي قوة نظامية ولاتفرق بين أحد، ونحن نكن لها كل الأحترام والتقدير، ونعتبرها قوتنا، ونحن نشكر اقليم كوردستان حكومة وشعبا.

PUKmedia عمر اواره

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