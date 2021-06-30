2021/06/30 | 22:26 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلية الإعلام الأمني ============= لاحقاً لخبر الانفجار في احدى أسواق مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد ، بعد التحري وجمع المعلومات تبين ان الحادث عبارة عن انفجار عبوة ناسفة محلية الصنع ، كانت موضوعة أسفل إحدى “الاكشاك في سوق مريدي “، مما ادى الى اصابة ١٥ مواطناً بجروح بسيطة اغلبهم غادر المستشفى بعد تلقي العلاج ، …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الإعلام الأمني تعلن تفاصيل وحصيلة انفجار مدينة الصدر first appeared on النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعلام الأمني تعلن تفاصيل وحصيلة انفجار مدينة الصدر) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإعلام الأمني تعلن تفاصيل وحصيلة انفجار مدينة الصدر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).