الاسكان تعلن قرب انطلاق التسجيل الإلكتروني على الأراضي السكنية

2021/06/30 | 22:26 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة الإعمار والإسكان، اليوم الأربعاء، قرب انطلاق التسجيل الإلكتروني على الأراضي السكنية التي أعلن عنها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.وقال مدير عام الإسكان في الوزارة حيدر الميالي للوكالة الرسمية، إن “وزارة الاعمار والاسكان لديها خطط طموحة في موضوع السكن وتوجد دراسة دقيقة ورصد للحاجة في مختلف محافظات البلاد ويجري التنسيق مع …

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