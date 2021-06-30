2021/06/30 | 22:26 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد حدد وزير العمل عادل الركابي، اليوم الأربعاء، موعد تقديم الباحثين الاجتماعين على الاستمارة الإلكترونية، فيما أكد أن شمول 400 ألف عائلة برواتب الرعاية وفق ما أشير إليه سابقاً يتوقف على تعديل الموازنة.وقال الركابي للوكالة الرسمية، إنه “سيتم الاعلان خلال ايام قليلة عن تقديم الاستمارة الالكترونية للباحثين الاجتماعين”، مبينا أن “عددهم يبلغ …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير العمل يحدد موعد إطلاق الاستمارة الإلكترونية للباحثين الاجتماعيين first appeared on النور نيوز.

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