الجمهورية الصحراوية الوهمية ، وجبهة البوليساريو الارهابية - سعيد الوجاني

2021/06/30 | 22:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_الوجاني نبدأ بالسؤال الأهم ، لنصل الى المبتغى الذي هو استعمال النظام المغربي في حرب الصحراء ، أساليب مفضوحة اساءت الى القضية الوطنية ، وحرفتها عن صوبها الصحيح ، وراكمت الأعداء ضدها ، بسبب جملة أخطاء غير مسموح بها ، ارتكبها النظام المغربي من دون وضع القضية في الاطار الصحيح اللائق بها ، لإقناع المجتمع الدولي بصحة الاتهام ، وبجودة السلعة المعروضة ، لتلقي طلبات المجتمع الدولي المفروض انْ تؤيد صحة التهمة المفب ......





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