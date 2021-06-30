2021/06/30 | 22:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الإعلام الحكومي يحصي إيرادات المنافذ في 38 يوماً » وكالة الأنباء العراقية

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اليوم, 22:31

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