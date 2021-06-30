الهنداوي:العراق خسر كثيرا من الفرص التي اتيحت له للاستثمار

2021/06/30 | 22:38 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد السفير العراقي السابق جواد الهنداوي، اليوم الاربعاء، ان العراق خسر كثيرا من الفرص التي اتيحت له للاستثمار.وقال الهنداوي لبرنامج حصاد الايام، ان “الزيارات الخارجية التي قام بها الوزراء هي للتواصل مع الدول، و وقعنا مع الاتحاد الاوروبي اتفاقيات استراتيجية عام 2014، وان العراق لم يستفد من اتفاقياته مع الاتحاد الاوروبي”.واضاف ان […]

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