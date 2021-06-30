الكاظمي يشيد بدعم بلجيكا لصندوق استقرار العراق..وأهمية افتتاح السفارة في بغداد /موسع

2021/06/30 | 22:38 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاربعاء، برئيس وزراء بلجيكا الكسندر دي برو، خلال زيارته الرسمية الى العاصمة بروكسل.وجرى خلال اللقاء / حسب بيان لمكتبه الكاظمي/ بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات والقضايا ذات الإهتمام المشترك.وأعرب الكاظمي عن تقديره لموقف بلجيكا الداعم للعراق في محاربة تنظيم داعش الإرهابي عبر التحالف الدولي، فضلاً عن مساهمتها في تدريب ومساعدة القوات العراقية، وفي مجال التعاون الاستخباري العالي بين البلدين ضمن جهود التصدي للإرهاب.وأشاد الكاظمي بدعم بلجيكا لصندوق استقرار العراق التابع لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي لغرض إعادة إعمار المدن المحررة، الى جانب دعم البرامج المتعلقة بإزالة الالغام و برامج المساعدات الانسانية التي تنفذها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.واكد اهمية عقد جولة سياسية ثالثة ضمن إطار مذكرة التفاهم السياسي والدبلوماسي بين البلدين، والتي عُقدت جولتها الثانية في بروكسل قبل ثلاث سنوات.وأوضح الكاظمي أهمية إعادة افتتاح السفارة البلجيكية في بغداد، نظراً للعلاقات التي تربط البلدين ودعم بلجيكا للعراق في مجالات عديدة، مؤكداً مسؤولية الحكومة العراقية في حماية أمن البعثات الدبلوماسية في العراق والعمل الجاد لمنع تكرار الهجمات على البعثات الدبلوماسية والقواعد العسكرية العراقية التي تستضيف مستشارين ومدربين اجانب.كما جرى تبادل الرؤى بشأن الانتخابات العراقية القادمة، حيث اكد السيد رئيس مجلس الوزراء حاجة العراق للدعم الانتخابي ومن جميع الاطراف لإنجاح الانتخابات المبكرة القادمة.بدوره اشاد رئيس الوزراء البلجيكي الكسندر دي برو بالخطوات الاصلاحية للحكومة الحالية، مؤكدا تقديمه اي مساعدة يحتاجها العراق في اجراء الانتخابات المبكرة، والمضي قدما في تحقيق الاستقرار واعادة الاعمار /انتهى3

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