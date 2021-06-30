خلية الاعلام الامني : اصابة 15مواطنا بانفجار مدينة الصدر

2021/06/30 | 22:38 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت خلية الإعلام الأمني اصابة 15 مواطنا بانفجار سوق مريدي شرقي بغداد.وذكرت في بيان : لاحقاً لخبر الانفجار في احد أسواق مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد ، وبعد التحري وجمع المعلومات تبين ان الحادث عبارة عن انفجار عبوة ناسفة محلية الصنع ، كانت موضوعة أسفل إحدى "الاكشاك في سوق مريدي "، مما ادى الى اصابة ١٥ مواطناً بجروح بسيطة اغلبهم غادر المستشفى بعد تلقي العلاج .واضافت أن مفارز خبراء مكافحة المتفجرات والأدلة الجنائية متواجدة هناك ، وقد فتحت القوات الأمنية تحقيقاً لمعرفة ملابسات هذا الحادث./انتهى3

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