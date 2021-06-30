2021/06/30 | 22:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، اليوم الاربعاء، على وجود عقد مع شركة سيركو البريطانية بـ 25 مليون دولار دون تقديم اي خدمة ، لافتا الى انه مخالفا للقانون […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكعبي يتحدث عن الفساد في شركة سيركو البريطانية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكعبي يتحدث عن الفساد في شركة سيركو البريطانية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكعبي يتحدث عن الفساد في شركة سيركو البريطانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).