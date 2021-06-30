2021/06/30 | 22:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني طالب قائد عمليات الانبار للحشد الشعبي قاسم مصلح، اليوم الاربعاء، الحكومة بوضع حد للانتهاكات الاميركية، مؤكدا سيكون هناك تصرف اخر في حال لم تنصاع اميركا لقرار البرلمان.وقال مصلح في تصريح […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قاسم مصلح يحذر أمريكا..



سيكون لنا تصرف آخر المركز الخبري الوطني.

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