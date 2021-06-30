الكاظمي يثمن دور الاتحاد الاوربي في دعم العراق

2021/06/30 | 22:52 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى رئيس مجلس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي، اليوم الاربعاء، رئيس المفوضية الأوربية اورسولا فون دير لاين، في مقر المفوضية، وذلك في إطار زيارته الرسمية الى بلجيكا.

وبين الكاظمي خلال اللقاء تثمينه دور الإتحاد الأوروبي في الالتزام بوحدة العراق وسيادته على أراضيه، وكذلك التطلع الى دعم الإتحاد في مجال إعمار المدن التي تحررت من داعش والإيفاء بتعهدات مؤتمر الكويت للمانحين عام 2018، في مجال احياء البنى التحتية وتوفير الخدمات بالمستوى الذي يليق بالمواطن العراقي.

كما أوضح الكاظمي أن الحكومة عازمة على إنجاح الإنتخابات المبكرّة التي ستجري في تشرين الأول القادم، وهي بذلك تتطلع الى دعم الإتحاد الأوروبي لهذه الإنتخابات في مجال الدعم الفني لمفوضية الإنتخابات والمراقبة الإنتخابية والتنسيق مع بعثة اليونامي على طريق استكمال الجهود الدولية للدعم الانتخابي التي فوضها مجلس الأمن الدولي.

وأشار رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء، الى الجهود المبذولة لرفع اسم العراق من لائحة المفوضية الأوربية للدول عالية الخطورة في غسيل الأموال، ودعوته الى تشكيل لجنة للتنسيق بين الطرفين بهذا الخصوص، تدعم جهود الحكومة في محاربة الفساد واستعادة الاموال المهربة وملاحقتها في الدول الاوربية.

وجدد الكاظمي ثقة الحكومة ببرنامجها الإصلاحي عبر الورقة البيضاء، كما اشار الى ما بذلته في مجال جذب المستثمرين وتسهيل عملهم في العراق، داعياً المفوضية الأوربية الى دعم هذه الخطوات وتأييد اتجاه العراق الى الإصلاح المالي والإقتصادي.

من جانبها اشادت فون ديرلاين بالأصلاحات الاقتصادية التي انتهجتها الحكومة العراقية برئاسة الكاظمي وعدّت الورقة البيضاء وآليات مكافحة الفساد خطوات نحو إصلاحات جريئة من المهم أن يمضي بها العراق، كما اعربت عن دعم المفوضية لها.

كما بيّنت رئيسة المفوضية أن إقرار موعد الإنتخابات العراقية المبكرة من قبل الحكومة جاء كخطوة مهمة جداً، وأبدت كل الإستعداد للمساعدة وإن المفوضية اتخذت قراراً في هذا الجانب.

ووصفت فون ديرلاين إنتصار العراقيين على الإرهاب بأنه فعل كبير ومقدر من الجانب الأوروبي، وإن الإتحاد الأوربي سيستمر في تقديم الدعم للقوات المسلحة العراقية.

وأشادت بالسياسة المتوازنة التي تتبعها حكومة الكاظمي خارجيا والتي عززت من مكانة العراق الدولية ودعمت توثيق علاقاته الخارجية.

PUKmedia المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء

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