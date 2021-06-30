ريواز فايق تؤكد اهمية مشاركة النساء في الانتخابات

2021/06/30 | 22:52 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجتمعت الدكتورة ريواز فائق رئيسة برلمان كوردستان، مع الدكتورة خانزاد أحمد الأمينة العامة للمجلس الأعلى للمرأة، والدكتورة يسرا كريم مديرة دائرة تمكين المرأة العراقية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء الاتحادي والوفد المرافق لهما.

وتحدثت الدكتورة ريواز فائق عن دور المرأة ومكانتها في إقليم كوردستان، وبينت بدقة ظروفهن والتحديات التي تواجههن، ثم تناولت الدور الإيجابي للمنظمات النسائية ونساء كوردستان، وثمنت أثرهن الاجتماعي والسياسي، كما ألقت الضوء على التأريخ الممتد للنضال المدني النسوي، والعمل المنظماتي للمرأة، من خلال اختلاطها بالنضال السياسي في المراحل المختلفة.

كما تناولت باهتمام تعديل تنفيذ قانون الأحوال الشخصية وقانون العقوبات العراقي آنذاك، والتحديات، وأهمية كوتا النساء، ومشاركة المرأة في الانتخابات العامة لبرلمان كوردستان، وتمنت تطور قدراتهن والوصول إلى مستوى يؤهلها للبرلمان بدون الكوتا، بل بالاعتماد على خبراتهن واختصاصهن، ويتركن بصمتهن في المجالات السياسية والاجتماعية وغيرهما، وذكرت باهتمام وجود قانون خاص بالمجلس الأعلى للمرأة وتشريع دائرتهن قانونيا.

PUKmedia اعلام برلمان كوردستان

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