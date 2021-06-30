الكناني: هناك اكثر من 50 عملية استهداف للحشد في منطقة الحدود مع سوريا

2021/06/30 | 22:54 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد المحلل السياسي حسين الكناني، اليوم الاربعاء، هناك اكثر من 50 عملية استهداف للحشد في منطقة الحدود مع سوريا.وقال الكناني في برنامج كاتب وقضية الذي تبثه قناة الأيام، ان “امريكا استثمرت القاعدة وداعش للهيمنة العسكرية تجله الدول التي تتواجد فيها، وكان لنا قوة الحشد الشعبي للتصدي لامريكا وصنيعتها”، مبينا “لا احد يستطيع حل […]

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