لبنان.. الجيش يطلق رحلات جوية سياحية بـ

2021/06/30 | 22:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الجيش اللبناني، الأربعاء، أن أولى الرحلات السياحية مدفوعة الثمن التي سينظمها في سماء لبنان ستبدأ يوم الخميس، وأن عددا كبيرا من المواطنين سجلوا أسماءهم بالفعل للمشاركة فيها في الأيام المقبلة، وذلك في خضم أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها المؤسسة العسكرية كإحدى نتائج الانهيار الاقتصادي الكبير الذي يشهده لبنان.

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