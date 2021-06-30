الكندي:الحكومة رفضت الاتفاق مع الصين وذهبت الى دول متهالكة

2021/06/30 | 23:02 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد المحلل السياسي هاشم الكندي، اليوم الاربعاء، ان الحكومة رفضت الاتفاق مع الصين وذهبت الى دول متهالكة لاتقدم شيئا.وقال الكندي لبرنامج حصاد الايام، انه “منذ 2014 وحتى اليوم لم يتحقق شيء من الاتفاقيات على واقع العراق، وكانت اتفاقية الصين مقابل الحصول على كمية من النفط”، مضيفا انهم “رفضوا الاتفاق مع الصين وذهبوا الى […]

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