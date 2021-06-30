2021/06/30 | 23:08 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت الدائرة الاعلامية في مجلس النواب، عن جدول اعمال جلسة البرلمان المقرر عقدها يوم الخميس المقبل.

التالي

منذ 30 دقيقة

الكاظمي ونظيره البلجيكي يبحثان تعزيز التعاون في مختلف المجالات

منذ 3 ساعات

الناتو يؤكد ان اطار عمله في العراق لن يكون الا وفق طلب الحكومة العراقية

منذ 4 ساعات

الكاظمي يؤكد على ضرورة التعاون مع حلف الناتو في دعم كفاءة وقدرات قواتنا ومؤسساتنا الامنية

منذ 5 ساعات

رئيس مجلس النواب يؤكد على اهمية الحفاظ على منجزاتِ ثورة العشرين

منذ 6 ساعات

رئاسة البرلمان تدعو النزاهة لكشف نتائج (54) ملف يخص الكهرباء

منذ 11 ساعة

الدهلكي: استقالة وزير الكهرباء عقدت المشكلة بدل حلها

منذ يوم واحد

المالية النيابية تتحدث عن “الإعفاءات الضريبية”

منذ يوم واحد

البرلمان يرفع جلسته الى يوم الخميس المُقبل

منذ يوم واحد

رئاسة البرلمان تدعو الحكومة إلى دعم القطاع الزراعي

منذ يوم واحد

لتفعيل الاتفاقيات الاقتصادية بين العراق ودول الاتحاد الأوربي..



الكاظمي يغادر العراق الى بروكسل

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة… جدول أعمال جلسة البرلمان يوم الخميس المقبل) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة… جدول أعمال جلسة البرلمان يوم الخميس المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).