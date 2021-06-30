المشتركة تتخذ قرارا يخص

2021/06/30 | 23:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اتخذت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الأربعاء، قرارا يخص باجات الاستثناء الخاص بالاعلاميين من حظر التجوال.

وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "قيادة العمليات المشتركة تود ان تنوه انه تقرر تمديد العمل بالباجات الخاصة باستثناء الاخوة الإعلاميين من حظر التجوال الوقائي".

وأضافت أن هذا القرار سيكون "الى نهاية شهر تموز 2021".وكانت قيادة العمليات المشتركة قد مددت في وقت سابق، العمل بالباجات الخاصة باستثناء الاعلاميين من حظر التجوال الى الاول من تموز 2021.

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