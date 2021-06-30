وفاة وزير الدفاع الأمريكي الأسبق دونالد رامسفيلد

2021/06/30 | 23:12 - المصدر: بغداد اليوم

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توفي وزير الدفاع الأمريكي الأسبق دونالد رامسفيلد عن عمر يناهز 88 عامًا، وفقًا لبيان صادر عن عائلته، دون ذكر سبب الوفاة.

ودونالد هنري رامسفيلد هو سياسي ورجل أعمال أمريكي متقاعد.



شغل رامسفيلد منصب وزير الدفاع الثالث عشر في الفترة من 1975 إلى 1977 في عهد الرئيس جيرالد فورد، ثم أصبح وزير الدفاع الحادي والعشرين في الفترة من 2001 إلى 2006 في عهد الرئيس جورج دبليو بوش.

وهو أصغر (وكذلك ثاني أكبر) من يتولى هذا المنصب.



وبالإضافة إلى ذلك، كان رامسفيلد عضوا في مجلس النواب الأمريكي لثلاث سنوات عن ولاية إلينوي (1963 - 1969)، ومدير مكتب الفرص الاقتصادية (1969-1970)، ومستشار الرئيس (1969 - 1973)، والممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الناتو (1973 - 1974)، ورئيس موظفي البيت الأبيض (1974-1975).

ولد رامسفيلد في ولاية إلينوي، ودخل جامعة برينستون وتخرج منها في عام 1954، وحصل على شهادة في العلوم السياسية.

خدم بعدها في البحرية لثلاث سنوات، وترشح لمجلس النواب عن مقاطعة الكونغرس الثالثة عشرة في ولاية ايلينوي، وفاز في الانتخابات في عام 1962 وهو في سن الثلاثين.

كان النائب رامسفيلد هو الراعي الرئيسي لقانون حرية المعلومات.



وافق رامسفيلد على مضض على تعيينه من قبل الرئيس ريتشارد نيكسون لرئاسة مكتب الفرص الاقتصادية في عام 1969؛ وعينه نيكسون مستشارا له في مركز يوازي مستوى مجلس الوزراء، كما تولى رئاسة برنامج تثبيت الاستقرار الاقتصادي قبل تعيينه سفيرا لدى الناتو.



عاد رامسفيلد إلى واشنطن في أغسطس 1974، وعينه الرئيس فورد رئيس موظفي البيت الأبيض.



تم تعيين رامسفيلد بعدها وزير الدفاع في عام 1975، واختار موظفا شابا ليخلفه في منصبه القديم، وهو ديك تشيني.

أثار رامسفيلد الكثير من الجدل لاستخدامه أساليب الاستجواب المعزز فضلا عن فضيحة التعذيب وسوء معاملة السجناء في سجن أبو غريب. فقد رامسفيلد الدعم السياسي تدريجيا واستقال في أواخر عام 2006.

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