2021/06/30 | 23:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اعلن مجلس النواب، اليوم الاربعاء، عن جدول اعمال جلسته التي من المقرر ان تنعقد يوم غد الخميس الاول من تموز.

وتضمن جدول الاعمال على سؤال نيابي موجه الى وزير الزراعة، اضافة الى التصويت ومناقشة عدد من القوانين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غداً.. مجلس النواب يوجه سؤالا شفهيا لوزير الزراعة يخص "كسر رجل نائبة") نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غداً.. مجلس النواب يوجه سؤالا شفهيا لوزير الزراعة يخص "كسر رجل نائبة") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).