2021/06/30 | 23:12 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمواطني بلاده، اليوم الأربعاء، إنه سيأتي وقت يسمي فيه خليفته المحتمل في الكرملين، لكنه أضاف أن الاختيار يقع في نهاية المطاف على الناخبين.ويتولى بوتين (68 عاما) السلطة كرئيس أو رئيس للوزراء منذ بداية الألفية الجديدة.ومن المقرر أن تنتهي فترة حكمه الحالية، ومدتها ست سنوات، في …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بوتين: سيأتي وقت أعلن فيه من يستحق خلافتي لقيادة روسيا‎ first appeared on النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بوتين: سيأتي وقت أعلن فيه من يستحق خلافتي لقيادة روسيا‎) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بوتين: سيأتي وقت أعلن فيه من يستحق خلافتي لقيادة روسيا‎) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).