2021/06/30 | 23:12 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ يعقد مجلس النواب يوم غد الخميس جلسته رقم / 3 / .ويتضمن جدول اعمال الجلسة التصويت على مقترح قانون الاندية الرياضية وعدد من الفقرات الاخرى ./انتهى2

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جدول اعمال جلسة مجلس النواب غدا يتضمن التصويت على مقترح قانون الاندية الرياضية وعددا من الفقرات الاخرى) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جدول اعمال جلسة مجلس النواب غدا يتضمن التصويت على مقترح قانون الاندية الرياضية وعددا من الفقرات الاخرى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).