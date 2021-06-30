تمديد باجات استثناء الصحفيين لنهاية تموز

2021/06/30 | 23:12 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت قيادة العمليات المشتركة عن تمديد العمل بالباجات الخاصة بأستثناء الاخوة الإعلاميين من حظر التجوال الوقائي الى نهاية شهر تموز ./انتهى3

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