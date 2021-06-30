2021/06/30 | 23:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي وزير الدفاع الأميركي الأسبق، دونالد رامسفيلد، الذي قاد حربي بلاده في أفغانستان والعراق خلال رئاسة جورج دبليو بوش، عن 88 عاما في ولاية نيو مكسيكو، حسبما أعلنت عائلته الأربعاء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتبط اسمه بحرب العراق.. وفاة وزير الدفاع الأميركي الأسبق دونالد رامسفيلد) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتبط اسمه بحرب العراق.. وفاة وزير الدفاع الأميركي الأسبق دونالد رامسفيلد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).