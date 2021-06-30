توضيح من قيادة العمليات المشتركة حول ’استثناءات’ حظر التجوال

2021/06/30 | 23:27 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قررت العمليات المشتركة، الأربعاء، تمديد العمل بالباجات الخاصة أثناء أوقات الحظر.

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وقالت خلية الاعلام الامني في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (30 حزيران 2021)، إنه "تود قيادة العمليات المشتركة ان تنوه انه تقرر تمديد العمل بالباجات الخاصة بأستثناء الاخوة الإعلاميين من حظر التجوال الوقائي الى نهاية شهر تموز ٢٠٢١".

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