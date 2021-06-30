رئيس هيئة النزاهة الأسبق: المبالغ التي تتعامل بها وزارة الدفاع هائلة والفساد فيها كبير

2021/06/30 | 23:32 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد رئيس هيئة النزاهة الأسبق، موسى فرج، اليوم الاربعاء، ان المبالغ التي تتعامل بها وزارة الدفاع هائلة والفساد فيها كبير.وقال فرج لبرنامج حصاد الايام، ان “المبالغ التي تتعامل بها وزارة الدفاع هائلة والفساد فيها كبير، وان الفساد يرتد سلبيا على محاربة العدو، نقلوني بسبب خلاف بين كتلة تنتمي لها وزيرة فساد وبين رئيس […]

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