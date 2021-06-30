الركابي يعلن عن موعد تقديم الباحثين الاجتماعين على الاستمارة الإلكترونية

2021/06/30 | 23:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

حدد وزير العمل عادل الركابي، اليوم الأربعاء، موعد تقديم الباحثين الاجتماعين على الاستمارة الإلكترونية، فيما أكد أن شمول 400 ألف عائلة برواتب الرعاية وفق ما أشير إليه سابقاً يتوقف على تعديل الموازنة.

وقال الركابي في تصريح صحفي إنه "سيتم الاعلان خلال ايام قليلة عن تقديم الاستمارة الالكترونية للباحثين الاجتماعين"، مبينا أن "عددهم يبلغ ألف باحث وباختصاصات محددة (علم النفس، والاجتماع، والفلسفة، والانثربولوجية، والعلوم التربوية والنفسية)".

وأضاف، أن "الوزارة ما تزال تعاني من قلة التخصيصات، وتمت مناقلة مليار و700 مليون من موازنة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الى تنمية الاقاليم عن طريق اللجنة المالية النيابية في موازنة العام الجاري"، لافتا الى أن "مناقلة المبلغ أثرت بشكل كبير على التزامات الوزارة اتجاه المواطنين".

وأشار إلى أنه "لاتزال هناك مساع مع الحكومة ومجلس النواب واللجنة المالية ووزير المالية من اجل حل الموضوع ونأمل بعقد اجتماع خلال الايام المقبلة في مجلس النواب لإنهاء الاشكال الذي سبب شللا في عمل الوزارة".

وحول موعد شمول 400 الف أسرة برواتب الرعاية الاجتماعية وفق ما نوهت عنه وزارة العمل في وقت سابق أوضح الركابي أن "عودتهم مشروطة بتعديل الموازنة لما كانت عليه قبل المناقلة أي بحسب ما قدمته الحكومة قبل التخفيض.

وأكدت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية في مجلس النواب، في وقت سابق، الحاجة لتعيين ألف باحث لمتابعة المتجاوزين على شبكة الحماية الاجتماعية.

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