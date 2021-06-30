"الكاظمي" يدعو الاتحاد الأوروبي لرفع اسم العراق من الدول عالية الخطورة

2021/06/30 | 23:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى

الكاظمي، اليوم الأربعاء، الاتحاد

الأوروبي لتشكيل لجنة لرفع اسم العراق

من الدول عالية الخطورة.

جاء ذلك خلال لقاء "الكاظمي" رئيس

المفوضية الأوروبية اورسولا فون دير

ل

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