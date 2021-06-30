وفاة وزير الدفاع الأمريكي الأسبق دونالد رامسفليد

2021/06/30 | 23:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت عائلة وزير الدفاع الأمريكي

الأسبق دونالد رامسفيلد في بيان اليوم

الأربعاء إن رامسفيلد توفي عن عمر ناهز

88 عاما.

كان رامسفيلد المهندس الرئيسي لحرب

العراق واحتلاله إلى أن استبدله الرئيس

جورج دبليو ب

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