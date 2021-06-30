2021/06/30 | 23:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- للمرة الأولى في تاريخها، رفعت السفارتان الأميركية والبريطانية لدى الإمارات راية قوس قزح التي ترمز لمجتمع المثليين، إلى جانب أعلامها الوطنية، هذا الأسبوع، احتفالا بشهر "الفخر".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (للمرة الأولى في دول الخليج.. رفع علم المثليين على سفارات غربية) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (للمرة الأولى في دول الخليج.. رفع علم المثليين على سفارات غربية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).