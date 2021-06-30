وفقاً للصحة العالمية.. تعرف على الدولة التي ما زالت عصيّة على كورونا حتى الآن

2021/06/30 | 23:58 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أفادت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، بأنه وفقا لبياناتها، لم يتم حتى الآن تسجيل إصابة واحدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في كوريا الشمالية.

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وقال المكتب الصحفي للمنظمة، إن "المنظمة ليست على علم بأي حادث خطير يتعلق بتخفيف تدابير مكافحة الأوبئة، عدا تلك التي ذكرتها وسائل الإعلام".

ووفقا لآخر تحديث حول انتشار عدوى "كوفيد 19"، قدمته الحكومة الكورية الشمالية إلى منظمة الصحة العالمية، في 24 حزيران الجاري، فإنه لم يتم تسجيل إصابة واحدة بالفيروس في هذا البلد، حتى الآن.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية، سابقا، أن "الزعيم كيم جونغ أون، انتقد بشكل حاد، خلال اجتماع للمكتب السياسي لحزب العمال الكوري، أداء كبار المسؤولين في الحزب الحاكم بسبب حادث خطير يتعلق بالإجراءات الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، الأمر الذي خلق تهديدا لسلامة الشعب والبلاد".

وأشار كيم جونغ أون، إلى أن "المسؤولين أهملوا تطبيق قرارات مهمة مرتبطة بالإجراءات التنظيمية والعلمية والتكنولوجية في مجال تمديد إجراءات العزل؛ ولم تعط الوكالة أي تفاصيل حول ما حدث".

جدير بالذكر، أن كوريا الشمالية لم تبلغ رسميا عن أي إصابة بفيروس كورونا؛ وفرضت تدابير صارمة على الحدود، وإجراءات أخرى لمكافحة الوباء.

وذكرت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية، هذا الشهر ، أن الزعيم كيم جونغ أون، قال إن اقتصاد بلاده تحسن هذا العام لكنه دعا لاتخاذ تدابير من أجل معالجة الوضع الغذائي "المتأزم" الناجم عن جائحة فيروس كورونا والأعاصير التي ضربت البلاد العام الماضي.

"سبوتنيك"

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