الكعبي: شركة سيركو البريطانية لا تقدم أي خدمة للملاحة الجوية العراقية

2021/07/01 | 00:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعاكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، ان شركة سيركو البريطانية لا تقدم أي خدمة للملاحة الجوية العراقية. وقال الكعبي في برنامج دينار الذي تعرضه العراقية الاخبارية وتابعته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "هناك اهتماما كبيرا من قبل مجلس النواب بموضوع الملاحة الجوية العراقية على مستوى اعضاء المجلس واللجان المختصة" ، مبينا ان "هناك اجتماعات عدة عقدت بدعوة من النائب الاول لرئيس المجلس بحضور شركة الملاحة الجوية، حيث اتضح ان هناك عقدا مبرما مع شركة سيركو البريطانية بمبلغ 25 مليون دولار سنويا".واضاف، ان "الشركة البريطانية لم تقدم أي خدمة للدولة العراقية وانما كانت تقدم العقود بشكل مخالف وغير واقعي"، لافتا الى ان "شركة الملاحة الجوية العراقية التي عمرها يتجاوز الـ75 عاما هي التي تدير الملاحة بكوادر عراقية فذة وكفوءة ووطنية ويتقاضون رواتب من الدولة العراقية ولا يتقاضون دولارا واحدا من الشركة البريطانية".وبين الكعبي انه "في الفترات الماضية كانت هناك فرصة لتغييب الحس الوطني والانساني لدى الموظف العراقي، حيث كان صعبا لمدير شركة الملاحة او أي موظف أن يعلن بشكل رسمي عن كفاءته وقدرته على ادارة هذا الملف"، مؤكدا انه "تم استدعاء رئيس شركة الملاحة الجوية العراقية واعضاء مجلس الادارة وممثلين عن الجهات المعنية واستمعنا الى كفاءة وقدرة الموظف العراقي". وتابع، ان "الشركة العراقية تمكنت من ادخال 100 طائرة الى الاجواء العراقية التي لم تستطع الشركة البريطانية ان تدخل ولا طائرة واحدة اضافية رغم ظروف الجائحة وقلة حركة الطيرتن عبر العراق والعالم".ومضى بالقول: انه "تم استدعاء ممثل رئاسة الوزراء واخباره: لماذا تذهب الحكومة الى الشركة البريطانية وتقدم لها هذه الهبة وهذه العطاء من دون مقابل للشعب العراقي، الا يعد هذا بابا من ابواب الفساد وهدرا للمال العام؟".

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