2021/07/01 | 00:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

ابلغ مكتب وزير الزراعة، مجلس النواب ان الوزير محمد الخفاجي لن يلبي دعوة مجلس النواب للاجابة على السؤال النيابي بسبب اصابته بفيروس كورونا.

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