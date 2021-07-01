2021/07/01 | 00:14 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا/ القت مفارز قسم شرطة البلدة الثانية، القبض على عصابة للنصب والاحتيال في البصرة.وذكرت قيادة شرطة البصرة في بيان : ان مفارز من الشرطة ومركز القبلة القت القبض على عصابة تقوم بتزوير المستمسكات وتقديمها الى الشركات الأهلية لغرض سحب القروض بحوزتها مستمسكات مزورة،.،.واشار الى ان مفارز قسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في البصرة القت القبض على متهم يقوم بتجارة وترويج المواد المخدرة في البصرة،بحوزته كمية من المواد المخدرة / انتهى

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