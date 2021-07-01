داعش يهاجم قرية غرب داقوق جنوب كركوك

2021/07/01 | 00:14 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك /نينا/ اعلن مصدر امني عن قيام عناصر داعش بمهاجمة قرية غرب قضاء داقوق جنوب كركوك .وقال المصدر ان عناصر داعش هاجموا قرية حسن شلال العبيدي بالاسلحة الرشاشة مما ادى لاصابة مدنيين اثنين ./انتهى

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