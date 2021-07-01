كربلاء تعلن عطلة رسمية بسبب ارتفاع الحرارة

2021/07/01 | 00:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الحكومة المحلية في كربلاء

الخميس عطلة رسمية لدوائرها بسبب

ارتفاع درجات الحرارة

ونقل بيان لمكتب محافظ كربلاء اطلعت

وكالة نون الخبرية عليه انهط بناءا على

ما جاء بكتاب الامانة العامة لمجلس

الوزرا

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