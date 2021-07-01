بعضها عربية.. الاتحاد الأوروبي يضيف مجموعة دول لقائمة السفر الآمن

2021/07/01 | 00:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد دبلوماسيون أن حكومات الاتحاد الأوروبي اتفقت، يوم الأربعاء، على إضافة 11 دولة، منها السعودية والأردن وقطر، لقائمتها للدول التي ستسمح بالسفر منها لأسباب غير ضرورية.

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