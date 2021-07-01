مهرجان الكتاب والثقافة والفن التشكيلي في الموصل

2021/07/01 | 00:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رسالة الموصل الثقافية الموصل -نصّار النعيمي نفضت الموصل عن كاهلها غبار الظلام والظلاميين بهمّة أبنائها يتقدمهم المبدعون لاسيما من شبابها.كان الجميع طوال الشهور الأخيرة يعمل بصمت من أجل توسيع رقعة انتشالها من آثار الدمار والخراب .وكانت كتاب الموصل ومثقفوها يحاولون جاهدين اعادة الروح الى الجسد من خلال إقامة المهرجانات والمعارض والنشاطات الثقافية […]

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