2021/07/01 | 01:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نبض القلم بالإنسان ..وليس بالنفط وحده تبنى الأوطان – طالب سعدون الكهرباء ودرجات الحرارة العالية وأجور المولدة الاهلية تتصدرهموم العراقيين في كل صيف ..سنوات طويلة وهذه القضية هي العنوان الرئيس في نشرات الاخبار والحراك الشعبي وأحاديث الناس ، لكن دون جدوى ..تراجعت الاحلام والطموحات عند العراقي الى حدها الادنى أمام عجز الحكومات والوزارات […]

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