2021/07/01 | 01:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجراح يحيي أصبوحة على أنغام آلة السنطور محمد شكري جميل آيقونة مهرجان الرافدين السينمائي بغداد – ياسين ياس اختتم ببغداد امس الاول الثلاثاء مهرجان الرافدين السينمائي الدولي بدورته الأولى ،دورة المخرج محمد شكري جميل الذي اقامته جامعة كلكامش الأهلية وتواصلت فعالياته لمدة يومين.واكد نقيب الفنانين العراقيين جبار جودي في كلمة له عند افتتاح المهرجان ( […]

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