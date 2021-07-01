2021/07/01 | 01:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نهى الصراف؟ – سلام الشماع نهى الصراف قاصة وكاتبة عراقية تحمل شهادات: بكالوريوس آداب من قسم علم النفس بجامعة بغداد، وبكالوريوس لغات من قسم اللغة الإنكليزية في الجامعة نفسها، ودبلوم إعلام من بريطانيا.عملت محررة صحفية في جريدة الجمهورية البغدادية، ومراسلة لقناة LBC الفضائية اللبنانية في العراق، وهي تقيم، حالياً، في بريطانيا، وكانت تكتب عموداً […]

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